Житель Нижнего Тагила в пьяном угаре ударил сестру ножом

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор в отношении 56-летнего местного жителя, который летом этого года нанёс ножевое ранение своей сестре, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, днём 8 июля осуждённый, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, нанёс ножом удар в спину своей сестре. Конфликт произошёл из-за того, что женщина, зная, каков бывает брат в состоянии опьянения, решила временно забрать его детей к себе.

На суде осуждённый свою вину признал, пояснив, что теряет самоконтроль при употреблении алкоголя. Мужчина признан виновным по п. «з» ч. 2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия). Суд, учитывая наличие ряда смягчающих обстоятельств, в том числе факта принесения мужчиной извинений сестре, а также компенсации ей морального вреда в размере 200 тысяч рублей, назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу.