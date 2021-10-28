Житель Нижнего Тагила обокрал пенсионерку в подземном переходе железнодорожного вокзала

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, который подозревается в краже кошелька у пенсионерки в подземном переходе железнодорожного вокзала.

Как сообщили в ЛО МВД на станции Нижний Тагил, инцидент произошёл 17 октября этого года. 69-летняя женщина вернулась в город на электричке и решила воспользоваться подземным переходом. В тамбуре перехода неизвестный мужчина расстегнул рюкзак пенсионерки и похитил кошелёк, в котором находилось 20 тысяч рублей. На улице пострадавшая заметила свой кошелёк в руках мужчины и потребовала вернуть деньги. Подозреваемый попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции.

«После задержания мужчина пояснил, что, освободившись из мест лишения свободы ещё в 2020 году, до настоящего времени не трудоустроился. В связи с этим решил заработать на жизнь преступным способом. Бывая на вокзале, он обратил внимание на то, что по прибытии поезда пассажиры в большом количестве скапливаются в тамбуре подземного перехода и в спешке не так внимательны к своим личным вещам и багажу», — рассказали в ЛО МВД на станции Нижний Тагил.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти лет.