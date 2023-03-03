Житель Нижнего Тагила через Avito предлагает стать другом на час

Тагильчанин Родион предлагает через сайт бесплатных объявлений Avito не совсем обычные услуги. Молодой человек готов стать для клиента другом на определённое время. Час в своей компании мужчина оценил в тысячу рублей. В объявлении говорится, что он готов разрешить бытовые проблемы людей и помочь в сложной жизненной ситуации собеседникам, находящимся на грани отчаяния и депрессии. В беседе с журналистом АН «Между строк» Родион признался, что для него стать другом на час стало возможностью показать другим, что они не одиноки в своих проблемах и могут обратиться к нему за поддержкой.

«Спешу сообщить вам, что я не бездельник. Есть любимая работа в сфере авто (я автомеханик), поэтому встречи и прогулки желательно планировать на вечернее время. Дело в том, что я оступился по отношению к своей возлюбленной и она ушла от меня. Пока разбирался в себе, узнал очень много нового на просторах интернета. Готов делиться знаниями, гарантирую конфиденциальность», — пишет Родион в объявлении.

Молодой человек рассказал, что к нему уже обращались люди, но пока что встречу назначить не удалось из-за несостыковки в рабочих графиках.

«Я разошёлся со своей женой непонятно по какой причине, и мне было на тот момент очень плохо. Начал смотреть в интернете полезные видеоролики. Тогда многое осознал и подумал, что не я один могу оказаться в такой ситуации, и решил помогать другим», — говорит Родион.

Он уточнил, что в своих высказываниях очень лоялен, поэтому вредные советы исключены. В силу своей развитой коммуникабельности тагильчанин сможет найти подход к каждому, дать житейский совет.

Отметим, подобный сервис подбора собеседника популярен в Японии, где одинокие люди заказывают друга, чтобы не чувствовать себя одинокими, сидя в кофейне или ресторане.