Жириновский предложил ввести смертную казнь за фейки о коронавирусе

За распространение недостоверной информации о коронавирусе в России следует ввести смертную казнь, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Нужно временно ввести смертную казнь за распространение фальшивой информации в отношении коронавируса», — сказал Жириновский.

Такое решение политик объяснил тем, что фальшивые вбросы создают панику в стране, поэтому необходимы жёсткие меры. Для иллюстрации своего аргумента лидер ЛДПР заявил, что в 1941 году, когда возникла опасность захвата Москвы, милиции разрешили расстреливать паникёров.

«Человек сто расстреляли — и прекратилась паника», — заявил Жириновский.

Напомним, коронавирус получил распространение в Китае в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайной ситуацией международного масштаба. По последним данным, вирусом заражены более 89 тысяч человек, почти 3 тысячи скончались. В России, по данным Роспотребнадзора, за последний месяц зарегистрировали шесть человек, заразившихся новым типом коронавируса, двое из них оказались китайцами, ещё трое — пассажирами судна Diamond Princess, где была зафиксирована вспышка заболевания. Кроме того, вирус выявили у гражданина России, вернувшегося с отдыха из Италии.