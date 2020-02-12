В Забайкалье вылечили пациента с коронавирусом

Врачи выписали из больницы гражданина КНР, который был госпитализирован 26 января с коронавирусом на территории Забайкалья, со ссылкой на Ситуационный центр региона пишет ТАСС.

«Пациент выздоровел и выписан из Краевой инфекционной больницы», — сообщили в Ситуационном центре.

При выписке главный врач Краевой инфекционной больницы Сергей Юрчук отметил, что несколько анализов подряд показали отсутствие вируса, и вручил уже бывшему пациенту справку о выписке.

«Согласно этой выписке вы абсолютно здоровы, не представляете никакой опасности для общества», — сказал главврач медучреждения.

Гражданин Китая обратился за помощью к медикам в Забайкальском крае 26 января, в тот же день он был доставлен в Краевую инфекционную больницу, факт заражения коронавирусом подтвердился не сразу — второй анализ дал положительный результат.

Его жена и дочь были изолированы в специализированные боксы. Как сообщается на сайте Минздрава Забайкальского края, жена и дочь гражданина КНР останутся под наблюдением врачей.

«Жена и дочь, которые находились в контакте с гражданином КНР, пока ещё находятся под наблюдением медицинских работников. Как только результаты их анализов будут дважды подтверждены лабораторно как отрицательные, их также сразу выпишут из стационара», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, женщина с ребёнком пробудут под наблюдением врачей до 14 февраля. Выписавшийся гражданин КНР сказал журналистам, что пока останется в Чите, где у него дом и родные.

Напомним, в конце января в России были выявлены два подтверждённых случая заражения коронавирусом у граждан Китая в Забайкальском крае и Тюменской области. Пациенты были госпитализированы. Болезнь у граждан КНР в России протекала в лёгкой форме.