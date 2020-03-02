У вернувшегося из Италии россиянина обнаружили коронавирус

У россиянина, приехавшего из Италии, выявлен коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России. По данным «Коммерсанта», это четвёртый заболевший россиянин. Под меднаблюдение отправлены люди, которые контактировали с заразившимся. Его состояние оценивается как удовлетворительное, а заболевание проходит «в лёгкой форме».

Уточняется, что после возвращения домой 23 февраля пациент проживал в частном доме в Московской области и 27 февраля обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ. Оттуда его госпитализировали в инфекционную больницу, где по результатам лабораторного обследования обнаружили коронавирус.

Отметим, это шестой подтверждённый случай коронавируса в России. Роспотребнадзор сообщал о двух заболевших, прибывших из Китая, их выписали 12 февраля. Также инфекцию обнаружили у троих россиян, эвакуированных в Казань с лайнера «Даймонд Принсесс». На утро 2 марта случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 65 странах мира. Общее число заражённых во всём мире достигает 89 тысяч человек, 3044 человека погибли.