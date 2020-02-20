На лайнере Diamond Princess ещё у двух россиян обнаружили коронавирус

Японские медики диагностировали коронавирус ещё у двоих граждан России на круизном лайнере Diamond Princess, в ближайшее время их доставят в больницу, сообщает посольство РФ в Японии.

«В результате проведённой японскими медиками проверки коронавирус диагностирован ещё у двоих граждан России. В ближайшее время их доставят в больницу, где им будет оказана необходимая медпомощь. Россияне чувствуют себя нормально. Течение болезни — без ярко выраженных симптомов», — говорится в Facebook посольства.

Представители посольства продолжают поддерживать постоянный контакт с соотечественниками, которые в настоящее время находятся в лечебных учреждениях в Японии и «чувствуют себя нормально».

Ранее сообщалось, что из 621 заразившегося коронавирусом на борту Diamond Princess, стоящего в Йокогаме, двое скончались. Как следует из сообщения телеканала NHK, умершие — мужчина и женщина в возрасте около 80 лет.

На лайнере находились 24 гражданина России, ранее поступала информация о том, что двое из них инфицированы и изолированы. Сведений о том, что они могли быть среди умерших, нет.

В среду первая группа пассажиров лайнера после проверки на наличие инфекции была отпущена властями на берег. Вторая группа начала покидать судно в четверг. Всего на борту лайнера находились 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа.