Жириновский пожаловался на пропаганду алкоголя в советском военном шлягере

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своём телеграм-канале призвал радиостанции тщательнее подбирать свой музыкальный репертуар, чтобы избегать пропаганды употребления алкоголя, особенно когда поётся о застолье перед дорогой.

Раздражение политика вызвала песня «Пора в путь-дорогу» из кинофильма «Небесный тихоход».

«Сегодня в 5:30 утра услышал советский шлягер "Пора в путь-дорогу", и в нём строчка: "Мы выпьем раз и выпьем два за наши славные У-2, но так, чтобы на завтра не болела голова!" Я понимаю, что это советская, многими любимая песня, но разве нельзя выбрать любую другую без пропаганды алкоголя?» — написал Жириновский.

По его словам, у того, кто услышит этот фрагмент, «волей-неволей» отложится: раз в дорогу — надо выпить.

«Зачем к этому приучать ещё и через культуру?» — возмутился политик.

Напомним, Владимир Жириновский известен своими эпатажными высказываниями и выходками, которые в последнее время становятся всё более странными. Так, только в 2019 году лидер ЛДПР агитировал «забыть о распаде Советского Союза», предлагал отменить обязательное декларирование доходов депутатов и призывал полностью поменять Конституцию, которая, по его мнению, «пахнет Ельциным».