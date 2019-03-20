Жириновский призвал забыть о распаде СССР

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский в своём телеграм-канале призвал россиян забыть о формулировке «распад Советского Союза».

«Нужно забыть выражение "распад Советского Союза". Это ужасное воздействие оказывает, особенно когда используется в официальных документах или это говорят известные люди», — написал Жириновский.

По его мнению, наиболее корректным в таком случае будет выражение «смена названия нашей страны».

Напомним, в ноябре 1988 года первой о своём суверенитете объявила Эстония, в следующем году Декларации о суверенитете были приняты в Литовской, Латвийской и Азербайджанской ССР. В 1990 году о суверенитете объявили Грузинская ССР, РСФСР, а также Узбекская, Молдавская, Украинская, Белорусская, Туркменская, Армянская, Таджикская, Казахская и Киргизская ССР.

В декабре 1991 года главы трёх республик СССР — Белоруссии, России и Украины — собрались в Беловежской пуще, где признали фактический распад Советского Союза и подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств.