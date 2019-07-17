«Ельциным пахнет»: Жириновский призвал полностью поменять Конституцию

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своём телеграм-канале заявил о необходимости разработки и принятия новой Конституции РФ взамен действующей, принятой в 1993 году. Так политик отреагировал на инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина обсудить точечные изменения в основной закон, нужные для выравнивания полномочий между ветвями власти в России.

«Я бы вообще принял новую Конституцию. От нынешней Ельциным пахнет. Давайте напишем новую и уберём из неё всё, что нам в этой не нравится», — написал Жириновский.

Если бы работа над новой редакцией основного закона действительно началась, сам Владимир Жириновский хотел бы видеть в ней несколько базовых принципов. Часть из них он не раз озвучивал публично.

«Главное — только один срок полномочий для всех руководителей. Единая форма деления страны на регионы — губернии с административными границами. Во главе государства — Верховный правитель. И модель сдержек и противовесов, как в США: республика президентская, но парламент может остановить некоторые решения», — написал политик.

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил со статьёй в «Парламентской газете», в которой призвал дать парламенту больше прав при формировании правительства и контроле деятельности кабинета. По словам Володина, устранить нынешний дисбаланс в полномочиях ветвей власти необходимо для более эффективной реализации принципов и норм социального государства, каковым Россия является по Конституции 1993 года. При этом базовые положения основного закона Володин считает важным оставить незыблемыми и неизменными.

В дискуссию о возможной правке Конституции уже вступил глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов, который призвал не заниматься корректировкой основного закона, а попытаться научиться жить в соответствии с его принципами.