Володин предложил изменить Конституцию и расширить полномочия Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье, опубликованной в «Парламентской газете», предложил изменить Конституцию, внеся в неё поправки, которые расширят полномочия парламента.

Речь идёт об устранении дисбаланса между ветвями власти, а конкретно — об усилении роли парламента и его контроля над деятельностью правительства. В частности, Володин предлагает прописать в Конституции участие Госдумы в формировании кабинета министров. На сегодняшний день нижняя палата парламента лишь даёт согласие на назначение председателя правительства, который уже сам формирует кабинет и предлагает его на утверждение президенту, пишет Володин.

При этом у главы государства нет возможности опереться на альтернативную позицию или мнение о предложенных кандидатурах. В законе также не прописаны процедуры обсуждений и консультаций при внесении кандидатур будущих членов кабмина для их назначения президентом.

«В этой связи было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная Дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов Правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию. Наличие возможности представительной власти высказать своё мнение главе государства по предлагаемому составу Правительства как органа, осуществляющего исполнительную власть, соответствовало бы принципам должного баланса властей, обеспечивало бы более высокий уровень ответственности в работе членов Правительства. И, что также важно, способствовало повышению эффективности реализации конституционных полномочий Президента Российской Федерации по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти», — считает спикер Госдумы.

При этом он подчёркивает, что базовые ценности, заложенные в Конституции, должны оставаться неизменными, а поправки лишь уточняют их и помогают реализовать в жизни.