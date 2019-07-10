Жириновский предложил отменить декларирование доходов депутатов

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в ходе рассмотрения Госдумой законопроекта об альтернативных санкциях за неточные декларации муниципальных депутатов предложил полностью отменить обязанность депутатов Госдумы подавать декларацию об имуществе и доходах, пишет РИА Новости.

«Я предлагают отменить вообще все декларации и восстановить полную неприкосновенность депутатов по всем позициям, также и в отношении информации об их имуществе, счетах и так далее», — заявил Жириновский.

Также политик предлагает не публиковать информацию о банковских счетах депутатов. По его мнению, это позволит избежать оттока капитала за рубеж. Жириновский вспомнил историю, когда его едва не сняли с президентских выборов из-за незадекларированной двухкомнатной квартиры. В связи с этим он делает вывод, что декларации могут использоваться в целях «политической расправы».