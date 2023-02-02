Жена тагильчанина Сергея Шамрина, погибшего в полицейском автомобиле, рассказала о супруге и подробностях трагедии (ВИДЕО)

Сегодня в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила изберут меру пресечения двум полицейским ОП № 17, которые могут быть причастны к смерти 44-летнего Сергея Шамрина. В здании суда жена Сергея Юлия рассказала о супруге и поделилась с журналистами деталями того дня.

Напомним, днём 29 января Сергей умер в полицейском автомобиле после грубого задержания. Трагедия попала на видеозапись смартфона жены погибшего. Как следует из видео, к тому моменту, когда полицейский УАЗ подъехал к ОП № 17 Нижнего Тагила, Сергей уже какое-то время находился без сознания. Супруга вместе с полицейскими, которые задерживали мужчину, попытались привести его в чувство, но безрезультатно. Прибывшие на место медики диагностировали смерть Сергея. На следующий день после гибели мужчины СК по Дзержинскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).