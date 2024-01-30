Жена Сергея Шамрина, погибшего в полицейском УАЗике после грубого задержания, написала пост спустя год после трагедии

Вдова Сергея Шамрина Юлия написала проникновенный пост в соцсетях спустя год после гибели мужа. 29 января прошлого года Сергей был грубо задержан полицейскими Максимом Онучиным и Павлом Горшковым и помещён в патрульный автомобиль. По пути в отдел полиции он скончался. Последние секунды жизни мужчины, которого достали из автомобиля уже без сознания, попали на видеозапись смартфона жены погибшего Юлии. Она предала огласке случившееся через СМИ, опасаясь, что инцидент могут замять.

«Прошёл год, как не стало моего любимого мужа и отца нашей доченьки! 29.01.2023 моя жизнь разделилась на “до” и “после”. Не утихает боль, тоска и горе в нашей семье, потому что мы лишились половины души и сердца. Всю сознательную жизнь, 22 года в любви и в счастье, зверски оторвали те, кто возомнил себя палачами и “законом”... Оборвали жизнь молодого красивого мужчины, полноценной, счастливой семьи! В день памяти моего мужа, моего Серёжки, прошу всех, кто знал Сергея: друзей, родных, коллег, знакомых помянуть его сегодня добрым словом! Он очень любил жизнь! Болел душой за близких, за друзей, искренне переживал с каждым горе и радость! Всегда мог найти правильные слова, помочь советом и делом! Любимый наш, пусть земля тебе будет пухом, ты в моём сердце, как и любовь к тебе: навечно!» — приводит пост Юлии «Комсомольская правда».

На следующий день после инцидента в СК по Дзержинскому району Нижнего Тагила возбудили уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), а двое полицейских, причастных к преступлению, были задержаны. В качестве меры пресечения полицейские на время следствия были помещены в СИЗО. Арест в отношении задержанных продлевался неоднократно, однако в октябре 2023 года заключение под стражу было заменено на домашний арест.

Несмотря на апелляцию, поданную Юлией, суд оставил меру пресечения без изменений, поэтому на момент публикации полицейские остаются под домашним арестом. Как пояснила вдова Сергея журналистам «КП-Екатеринбург», она готовится к вынесению приговора и намерена добиваться для полицейских тюремного заключения.

«Мы готовимся к вынесению приговора и готовим документы. Без борьбы я не сдамся. Они отняли у меня любимого человека, решили, что, как боги, могут казнить и миловать. Они должны быть наказаны, и пусть им не будет пощады!» — приводит издание слова Юлии Шамриной.

Отметим, если полицейские будут признаны виновными в гибели задержанного, они могут получить до 10 лет лишения свободы.