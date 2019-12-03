«Жалуется агрессивное меньшинство»: врачи ОДКБ написали ещё одно письмо Куйвашеву

Сотрудники Областной детской клинической больницы после проверки регионального Минздрава и Медицинской палаты отправили ещё одно обращение губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и министру здравоохранения России Веронике Скворцовой — в защиту главного врача Олега Аверьянова, пишет E1.ru.

В новом обращении работников, пожаловавшихся на низкие зарплаты, назвали «агрессивным меньшинством».

«В больнице 2000 сотрудников. Открытое письмо подписало агрессивное меньшинство. […] При новой администрации больница ожила, стала подниматься с колен. Основное направление движения больницы — интересы пациентов превыше всего. Перемены к лучшему видны невооружённым глазом», — говорится во втором обращении.

В новом обращении также сказано, что в 2016 году, когда больницу только возглавил новый врач, ОДКБ находилась в тяжёлом состоянии: закрылись отделения раннего возраста, неврологии, сократили более 100 коек, закрыли отделение диализа.

«Больница увязла в долгах, в связи с чем была сокращена закупка дорогостоящих препаратов и изделий медицинского назначения (в частности, расходных материалов и оборудования). Врачи были вынуждены искать возможность получения лекарств за счёт средств фондов. Уволилось существенное количество высококвалифицированных специалистов, которые также были вынуждены уйти в силу сокращения отделений», — написано в письме.

Авторы сообщения считают, что с приходом нового главного врача ситуация значительно улучшилась, началось «систематическое повышение заработной платы».

«Зарплата за последние три года в динамике росла как у среднего, так и у врачебного медицинского персонала. В настоящее время зарплата медицинского персонала является, возможно, не самой высокой, но конкурентоспособной на рынке медицинского персонала Свердловской области», — говорится в обращении.

В конце обращения авторы письма просят Евгения Куйвашева и Веронику Скворцову критически отнестись к фактам, описанным в первом письме с жалобой на низкие зарплаты. Один из авторов первого письма считает появление этого обращения попыткой «оказать давление на врачей, пожаловавшихся на низкие зарплаты».

«После вчерашнего визита чиновников во многих отделениях начались длительные разговоры. Начальство говорит со своими подчинёнными. Идут общие линейки. Похоже, что сейчас будут "прорабатывать" людей, которые подписали открытое письмо. Заведующая одного из подразделений уже высказала своё негативное отношение к появлению обращения о низких зарплатах», — на условиях анонимности рассказал один из врачей.

Напомним, накануне сотрудники ОДКБ написали открытое письмо, в котором рассказали о низких зарплатах врачей, медсестёр и лаборантов. В тексте обращения, под которым подписались 113 медработников, говорится, что врачи высшей категории получают «на руки» от 40 до 50 тысяч рублей, зарплата младшего медицинского персонала составляет от 20 до 30 тысяч рублей.