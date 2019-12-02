Минздрав начал проверку Областной детской больницы, где врачи пожаловались на низкие зарплаты

Минздрав начал внеплановую проверку Областной детской клинической больницы (ОДКБ) в Екатеринбурге после того, как сотрудники медучреждения потребовали у губернатора Евгения Куйвашева увеличения зарплат на 100–200%.

Как пишет Znak.com, чиновники пообщались за закрытыми дверями с администрацией больницы и поговорили с несколькими врачами, в том числе с теми, кто не подписывал обращение к губернатору.

«Не все знали о том, что мы готовим такое письмо, — на сбор подписей ушло всего два дня, но и не подписывавшиеся врачи говорили о тех же проблемах», — рассказала руководитель местной ячейки профсоюза «Действие» Надежда Елисеева.

В пресс-службе Минздрава пообещали, что проведут проверку по всем жалобам, поступившим от работников ОДКБ. Официальные комментарии по результатам визита в ведомстве обещали дать позднее.

«Забастовок никаких не планируется, пациенты не должны страдать. Но мы приложим максимум усилий, чтобы нас услышали. В нашей больнице люди работают по много-много лет, все возможности для профессионального роста есть, и уходить никто не хотел бы. И мне показалось, что и Минздрав хочет избежать экстремальных ситуаций», — добавила Елисеева.

Напомним, работники ОКДБ потребовали повысить уровень зарплат сотрудников работающих на 1,2 ставки, на 200% от средней зарплаты по региону для врачей и не менее 100% — для среднего медперсонала. Также протестующие требуют ввести нормирование труда по каждой должности, а переработки обязательно оплачивать, повысить тарифы в территориальной программе ОМС в Свердловской области и спонсировать её из облбюджета, чтобы больницы могли зарабатывать.