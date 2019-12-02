Врачи и медсёстры Областной детской больницы потребовали у правительства области удвоить зарплаты, ввести нормирование труда и платить за переработки

Больше сотни врачей и медсестёр из ОДКБ потребовали у губернатора Евгения Куйвашева увеличения зарплат сотрудников на 100–200%, со ссылкой на опубликованное профсоюзом медработников «Действие» письмо пишет 66.ru.

Авторы письма требуют повысить уровень зарплат сотрудников ОДКБ, работающих на 1,2 ставки, на 200% от средней зарплаты по региону для врачей и не менее 100% — для среднего медперсонала.

То есть врачи ОДКБ должны получать минимум 66 тысяч рублей, медбратья и медсёстры — минимум 33 тысячи. По словам авторов письма, врачи и медсёстры в детской областной больнице получают по 40–55 и 20–30 тысяч рублей соответственно, этот гонорар включает переработки. При этом по отчётам руководства в среднем по больнице персонал зарабатывает в два раза больше. Как полагают медицинские сотрудники ОДКБ, денег на выплату достойных зарплат не хватает из-за раздутого штата организационного персонала.

«Заработные платы всех медиков, а не только "приближённых", должны достигать целевых цифр майских указов при работе на одну ставку, без переработок. Количество административно-управленческого аппарата постоянно растёт, "изобретаются" новые должности. Мы уже содержим заместителя главного врача по управлению персоналом, заместителя главного инженера, четырёх заместителей главной медсестры. Секретарей главного врача трудно уже подсчитать и т. д. При этом нам заявляют, что больница не получает дополнительных средств в фонд заработной платы — "денег ведь больше не стало", а вот на новые должности они находятся», — говорится в письме.

Кроме того, медицинские работники требуют включить членов профсоюза в комиссии, которые решают, кому платить стимулирующие, — пока дополнительные деньги распределяют среди приближённых к руководству сотрудников. Также протестующие требуют ввести нормирование труда по каждой должности, а переработки обязательно оплачивать, повысить тарифы в территориальной программе ОМС в Свердловской области и спонсировать её из облбюджета, чтобы больницы могли зарабатывать.

Медики упомянули громкий скандал с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле, произошедший в августе, и заявили главе региона, что если ситуация не изменится, то в ОДКБ «повысится социальная напряжённость».