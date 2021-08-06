Жалобы тагильчан в Instagram и экспресс-прогулка по главным стройкам города. Губернатор Свердловской области провёл день в Нижнем Тагиле и сделал ряд заявлений о местной медицине

Сегодня в Нижнем Тагиле губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев осмотрел Межмуниципальный центр сердца и сосудов, работающий с 2010 года на базе городской больницы № 4. В ходе рабочего визита губернатор заявил об отказе от перепрофилирования под COVID-19 кардиологических отделений. Анонсируя поездку в Нижний Тагил в Instagram, Евгений Куйвашев отметил, что к нему поступает много обращений от свердловчан по поводу здравоохранения. В том числе люди спрашивают о лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

«Моё твёрдое решение — запретить переводить кардиологические отделения в инфекционные стационары для лечения пациентов с COVID-19. И это требование Минздрав строго соблюдает. Конечно, есть случаи, когда человеку с коронавирусом требуется экстренная помощь кардиохирургов. Для этого работает специальное отделение больницы в Верхней Пышме», — сказал Евгений Куйвашев.

По словам губернатора, в рамках региональной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями до 2024 года из бюджета Свердловской области будет выделено более 1,7 миллиарда рублей. 42 региональных и первичных сосудистых центра будут оснащены современным оборудованием.

Он добавил, что в Свердловской области реализуется пилотный проект по усовершенствованию оказания медпомощи пациентам с сердечной недостаточностью и открытию специализированных центров для лечения таких больных. Уже открыто 13 центров, планируется ещё восемь. Это позволит сохранять более 2,5 тысячи жизней в год, отмечают в департаменте информполитики региона.

Также сегодня в Межмуниципальном центре сердца и сосудов в городской больнице № 4 Нижнего Тагила Евгений Куйвашев вручил знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени заведующей пульмонологическим отделением городской больницы № 4 Наталье Яковлевой.

После этого на Демидовской даче губернатор Евгений Куйвашев, генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписали трёхстороннее соглашение. Согласно документу, УВЗ будет отчислять средства на ремонт и переоборудование лицея и школы № 95 Нижнего Тагила. Документ начнёт действовать с 2022 года.

После подписания мэр Нижнего Тагила показал губернатору строящуюся набережную. Владислав Пинаев рассказал Евгению Куйвашеву, где будет размещаться баскетбольная площадка, скейт-площадка и площадка для воркаута. Также во Дворце детского и юношеского творчества губернатор встретился с педагогами. Учителя спрашивали чиновника о планах по строительству детских садов и о проекте «Уральская инженерная школа».

В завершение встречи Евгений Куйвашев съездил на строящийся мост через Тагильский пруд. Журналистам догнать губернатора не удалось, но строители говорят, что он положительно оценил ход работ.