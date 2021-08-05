Помочь центру Тетюхина и улучшить общественный транспорт. Жители Нижнего Тагила завалили жалобами Instagram Евгения Куйвашева

Завтра в Нижний Тагил приедет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Накануне глава региона в своём Instagram уточнил, что причиной его визита во второй город области является проверка местных медицинских учреждений. Также глава региона отметил, что проверка не ограничится только сферой здравоохранения. Губернатор предложил тагильчанам рассказать о городских проблемах. За сутки пост набрал 500 комментариев.

Больше всего горожан волнует судьба госпиталя им. Тетюхина — около трети комментариев посвящены этой теме.

«Спасите работу Уральского клинического реабилитационного центра им. Тетюхина! Очень много людей стоят в очереди на операции по эндопротезированию. На данный момент говорят, что клиника прекращает свою деятельность! Помогите, чтобы не закрыли наш госпиталь!» — поделилась тагильчанка Полина с ником p.kozionova.

«Пожалуйста, обратите внимание на клинический центр имени В. В. Тетюхина и поспособствуйте его полноценной работе. Жителям области нужен этот центр!» — написала Мария Барышникова (m_baryshnikova).

Ещё одной обсуждаемой проблемой в комментариях стала ужасная работа общественного транспорта. Тагильчане пишут, что вечером, после 21:00, очень сложно куда-либо уехать. Также горожане жалуются на отсутствие в маршрутках безналичной оплаты. При этом больше всего жалоб было на график работы 55-го маршрута.

«Несколько лет мы страдаем из-за отвратительной работы транспорта в Дзержинском районе. Речь идёт о 55-м маршруте. Расписания автобусы практически не придерживаются. <...> Сегодня люди стояли 45 минут. Это же кошмар! У нас открытые остановки, дожди, ветры, люди опаздывают на электрички, другие автобусы, на работу! 45 минут жизни в никуда!» — написала Камила Мориак (samozvanets_k).



АН «Между строк» / очередь на автобусы в сторону Вагонки



«Постоянно ездят вне расписания, а ведь люди опаздывают на работу. В любой день можно просто минут 30–40 простоять и прождать транспорт с учётом того, что остановки совсем не приспособлены для этого», — сообщила пользователь angellina_777.

Также тагильчане часто жаловались на отсутствие ремонта в детских поликлиниках на улицах Карла Маркса и Карла Либкнехта.

«Будет ли вообще когда-нибудь ремонт детской поликлиники на ул. Карла Маркса??? Здание старое, скоро потолок детям на головы сыпаться начнёт! Городские власти много лет кормят завтраками, но ничего не делают. И где наша обещанная бережливая поликлиника?» — написала Юлия Клокова (yuliya_klokova).

По словам местных жителей, проблемы есть не только в этих поликлиниках, но и в ЦГБ № 1. Там катастрофически не хватает специалистов.

«Нет специалистов, толпы измученных пациентов в очередях. <...> Чтобы попасть к участковому даже по предварительной записи, надо простоять в коридоре несколько часов», — жалуется tanya_vladi_selina.

«Попасть к узким специалистам — неврологу, эндокринологу — практически невозможно. Лист ожидания длится по полгода и дольше. Новострой поликлиника», — отметила Галина (boginyaangel1).

Кроме того, тагильчане просят отремонтировать трамвайные пути и тротуары, организовать велодорожки и поставить контейнеры для раздельного сбора мусора. Также пользователи Instagram жалуются на качество атмосферного воздуха в городе.