Губернатор Куйвашев в пятницу приедет в Нижний Тагил

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в Instagram, что планирует 6 августа прибыть в Нижний Тагил для проверки местных медицинских учреждений.

«В комментарии мне много пишут о проблемах в Нижнем Тагиле. О нехватке врачей, прививок, о том, что долго делают ПЦР-тесты. О том, что из-за пандемии появились проблемы с плановой медицинской помощью и родители вынуждены возить детей с серьёзными травмами по городу и искать работающий травмпункт. Пишут о том, что в поликлиниках нет лекарств от ковида и медики могут предложить только парацетамол. Я вижу все сообщения. В город уже направлены дополнительные лекарства. В пятницу я приеду в Нижний Тагил. Пишите мне обо всех проблемах, которые есть в городе. Буду разбираться», — написал Куйвашев.