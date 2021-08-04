Губернатор Куйвашев в пятницу приедет в Нижний Тагил

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в Instagram, что планирует 6 августа прибыть в Нижний Тагил для проверки местных медицинских учреждений.
«В комментарии мне много пишут о проблемах в Нижнем Тагиле. О нехватке врачей, прививок, о том, что долго делают ПЦР-тесты. О том, что из-за пандемии появились проблемы с плановой медицинской помощью и родители вынуждены возить детей с серьёзными травмами по городу и искать работающий травмпункт. Пишут о том, что в поликлиниках нет лекарств от ковида и медики могут предложить только парацетамол. Я вижу все сообщения. В город уже направлены дополнительные лекарства. В пятницу я приеду в Нижний Тагил. Пишите мне обо всех проблемах, которые есть в городе. Буду разбираться», — написал Куйвашев.
Также глава региона отметил, что проверка не ограничится только сферой здравоохранения.
«Обязательно заеду на мост на улице Менделеева. Одна из подписчиц рассказала, что на нём небезопасно, а в сентябре дети будут ходить по нему в школу. Проверю, что там происходит», — отметил он.