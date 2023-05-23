«Жалко, но куда их всех девать». Что тагильчане думают о жестоком обращении с животными и инициативе депутатов Госдумы по усыплению бездомных собак (ВИДЕООПРОС)

В последнее время в СМИ всё чаще появляются публикации о нападении бездомных собак на людей. По данным Роспотребнадзора, за 2022 год в стране зафиксировано более 227 тысяч таких происшествий. На этом фоне депутаты Госдумы выступили с инициативой разрешить усыплять безнадзорных собак, что активизировало дискуссии о проблеме жестокого обращения с животными. А вчера по сети разлетелось и получило широкий общественный резонанс шокирующее видео, на котором блогер из Нижнего Тагила во время стрима за донаты бьёт свою собаку кулаком в голову.

Журналисты АН «Между строк» провели опрос среди жителей Нижнего Тагила, чтобы узнать, насколько серьёзной для города является проблема бездомных собак и какие пути её решения существуют, как тагильчане относятся к предложению депутатов и что должны сделать государство и общество, чтобы не допускать жестокого обращения с животными. Что ответили горожане — смотрите в нашем видеоопросе.