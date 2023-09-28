Здесь каждый найдёт свою музыку! В ДК НТМК пройдёт 15-й Фестиваль ВИА

Традиция проведения концертов музыкальных групп зародилась в Нижнем Тагиле достаточно давно. Профессиональные и любительские коллективы во все времена нуждались и в зрителе, и в качественной площадке для выступлений.

С лёгкой руки известного музыканта и аранжировщика Виктора Рукавишникова более 10 лет назад в Нижнем Тагиле прошёл первый Фестиваль ВИА. Первая встреча музыкантов и поклонников состоялась в Дансинг зале Дворца культуры металлургов, и с тех пор такие встречи стали традиционными.

Площадка для выступлений артистов была выбрана неслучайно — именно в Дансинг зале есть всё необходимое современное музыкальное, звуковое, световое и мультимедийное оборудование, профессиональные звукорежиссёры, режиссёры по свету, сценаристы и ведущие. А площадь зала позволяет комфортно разместить за столиками порядка 300 гостей.

Изначально встречи проводились два раза в год: весной и осенью. Музыкальные коллективы меняли свои составы, добавлялись новые участники, расширялся репертуар и география групп, к фестивалю присоединялись и сольные артисты. Каждая встреча сопровождалась восторгом зрителей и их благодарными аплодисментами.

В этом году Фестиваль ВИА пройдёт уже в 15-й раз! В том же месте, в Дансинг зале ДК НТМК, с любимыми зрителями встретятся 6 музыкальных команд: «Blues Line», «Тентура», «Квадрат», «А-ВИА-БАЗА», «STARики-разBOYники» и «Формат звука».

Каждый коллектив представляет своё музыкальное направление, исполняет как собственные произведения, так и давно полюбившиеся хиты в авторских обработках.

Так что свою музыку найдёт абсолютно каждый гость!

Традиционно кафе ДК НТМК сделает музыкальный вечер ещё и вкусным — аппетитное меню постоянно обновляется и совершенствуется для того, чтобы порадовать любимых зрителей.

Если вы до этого момента ни разу не слышали о Фестивале ВИА, не были его участником или гостем, скорее присоединяйтесь к нам! С нами музыкально, вкусно и весело! Ждём вас 14 октября в 18:00.

Заказ столиков: 23-14-14.

По вопросам участия в качестве музыкального коллектива: 8-922-213-00-25.

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