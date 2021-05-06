Завтра в Свердловской области ожидается резкое похолодание

По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС», ночью 7 мая местами в Свердловской области ожидаются заморозки до минус 5 градусов.

Единая дежурно-диспетчерская служба Нижнего Тагила рекомендует сельскохозяйственным предприятиям защитить теплолюбивые культуры, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций.

Впрочем, потом тепло должно вернуться. Ранее главный синоптик уральского гидрометцентра Галина Шепоренко прогнозировала, что устойчивое тепло придёт в регион после 8–9 мая — столбики термометров превысят отметку в плюс 25 градусов. Сухая и ветреная погода на Урале сохранится в ближайшие 5–6 дней, скорость ветра в эти дни может достигать 15–17 м/с.