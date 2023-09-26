Завтра, 27 сентября, в Нижнем Тагиле запустят трамвайное движение на Тагилстрой

В Нижнем Тагиле завтра, 27 сентября запустят трамвай № 9 на Тагилстрой. Он будет курсировать по маршруту ВМЗ — Островского — проспект Ленина — Тагилстрой. Об этом в соцсетях сообщает МУП «Тагильский трамвай».

«Обкатка новых трамвайных путей на путепроводе прошла успешно. В течение нескольких дней специалистами нашего предприятия был проведён большом объём работ по скорейшему запуску долгожданного сообщения в направлении Тагилстроя», — отмечают в организации.

Движение вагонов по маршруту № 14 ВМЗ — ГГМ прекратится, так как вагоны вернутся на обслуживание направления Тагилстрой — ВМЗ.

Чтобы добраться на Тагилстрой из других районов города и обратно, предлагается рассмотреть вариант поездки с пересадкой. Напомним, что пассажиры трамвая при безналичной оплате смогут приобрести разовый билет, который позволит сделать бесплатную пересадку на трамвай любого другого маршрута и направления в течение 50 минут. Расписание движения трамваев доступно на сайте.

Ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев обещал запустить трамвайное движение на Тагилстрой в конце июля, но этого не произошло. Автомобильное движение по мосту на улице Циолковского полностью открыли в августе 2022 года. Сама реконструкция моста началась ещё в мае 2021 года.