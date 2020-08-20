Завод «Медсинтез» может начать выпуск вакцины от коронавируса в Свердловской области

Свердловское предприятие «Медсинтез» планирует производить вакцину от коронавируса, сообщила E1.ru ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун.

«Вы знаете, что в России разработано не менее восьми вакцин, одна из них официально зарегистрирована — это "Гаммоковидвак". "Медсинтез" сообщил, что технологически у нас есть все условия для выпуска вакцины. Сейчас этот вопрос обсуждается», — сказала Ольга Ковтун.

Председатель совета директоров завода «Медсинтез» Александр Петров подтвердил эту информацию.

«Мы очень хотим производить вакцину, но точного ответа пока нет. Мы активно ведём переговоры по этому вопросу. Это крайне сложная работа, вся команда "Медсинтеза" работает над этим вопросом, чтобы ускорить процесс», — сказал Петров.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин сообщил о регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V», тогда же Минздрав анонсировал добровольную вакцинацию медиков и учителей. Вакцина поступит в гражданский оборот параллельно с пострегистрационными испытаниями, со сдвигом на месяц относительно начала испытаний, говорил ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. 15 августа пресс-служба Минздрава объявила о начале производства вакцины.

Согласно опросу медицинских работников, более половины врачей не готовы к вакцинации непроверенным препаратом.