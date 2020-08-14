СМИ: Более половины опрошенных врачей не готовы сделать прививку от коронавируса

Большинство (52%) медицинских работников не готовы сделать прививку от коронавируса, зарегистрированную недавно в России, со ссылкой на опрос сервиса «Справочник врача» пишет РБК.

В опросе приняли участие 3040 врачей-специалистов, он проводился 12–13 августа через приложение «Справочник врача».

Сделать себе прививку согласились 24,5% респондентов. Недоверие к вакцине 66% опрошенных объяснили отсутствием достаточных данных о её эффективности. Кроме того, 48% настороженно отнеслись к скорости создания вакцины. При этом рекомендовать вакцинацию пациентам, коллегам или знакомым будет 20% участников опроса.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации российской вакцины от коронавируса, которую назвали «Спутник V». Она была зарегистрирована первой в мире. Вакцина должна поступить в оборот 1 января 2021 года. В Минздраве США и Всемирной организации здравоохранения к российской разработке отнеслись настороженно.