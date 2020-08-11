Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, произведённой в России

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», — заявил Путин.

Он добавил, что прививку от коронавируса сделала одна из его дочерей. Какая именно дочь из двух, президент не уточнил.

По словам Путина, вакцинация в России должна происходить добровольно.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург добавил, что одновременно с запуском третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса в Москве начнётся её ввод в гражданский оборот в нескольких регионах.

Upd: в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19 также назвали сроки поступления российской вакцины от коронавируса в гражданский оборот — это произойдёт 1 января 2021 года.