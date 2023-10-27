Завершена реконструкция стелы «Европа — Азия» под Нижним Тагилом

Под Нижним Тагилом завершили работы по реконструкции стелы «Европа — Азия». 26 октября на пятиметровое сооружение установили макет земного шара, сообщил в своих соцсетях глава города Владислав Пинаев.

В ходе реконструкции подрядчики провели работы по облицовке стелы гранитной плиткой и благоустройству территории. Восстанавливать устаревший знак, расположенный вблизи горнолыжного комплекса «Гора Белая», начали в июле этого года.

Ранее заместитель мэра по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов сообщил, что средства на реконструкцию стелы будут выделены из областного бюджета. Общая сумма затрат составила более 7 млн рублей.