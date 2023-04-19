В Нижнем Тагиле на воссоздание знака «Европа — Азия» направят 7 млн рублей

В Нижнем Тагиле на воссоздание памятного знака «Европа — Азия» направят 7 млн рублей. Об этом в эфире «Тагил-ТВ» рассказал заместитель мэра по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.

Деньги на реконструкцию знака «Европа — Азия», который находится на подъезде к посёлку Уралец (входит в Нижний Тагил), будут выделены из областного бюджета. По словам чиновника, знак будет воссоздан в соответствии с его историческим видом.

«У нас не просто памятный знак, а знак, посвящённый полёту спутника вокруг Земли в 1961 году, и на первом знаке была в том числе изображена орбита вокруг земного шара и сам спутник», — отметил чиновник.

Границы частей света на Урале определил Василий Татищев в первой трети XVIII века. Реки восточнее этой условной линии относятся к бассейну Северного Ледовитого океана, а западнее — к Волжско-Камскому бассейну.