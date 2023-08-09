Затянувшийся ремонт дороги мешает жителям Верхней Черемшанки добраться до дома (ВИДЕО)

Жители Верхней Черемшанки жалуются, что из-за ремонта местной дороги теперь добраться до дома стало очень тяжело. МУП «Тагилдорстрой», который занимается содержанием этого участка, засыпал проезжую часть крупным щебнем, и на этом работы застопорились. Сейчас преодолеть расстояние в сотню метров под силу лишь полноприводным автомобилям.

«Посёлок расположен на гористой местности, а после ливней дорогу серьёзно размыло. Даже мусоровозы “Рифея” не смогли подъехать к контейнерам, чтобы вывезти мусор. Что уж говорить про женщин с колясками и велосипедистов! Мне самому непросто ходить пешком по такой дороге. Сильно беспокоит, что в случае беды до нас не смогут добраться ни скорая, ни пожарные. Жители настолько возмущены, что даже перекрывали дорогу технике, чтобы прекратить завоз щебня на территорию. Я лично обращался в МУП “Тагилдорсторой” и не получил конструктивных комментариев. Сейчас написал заявление в администрацию города. Надеюсь, что это поможет решить ситуацию», — говорит местный житель.

Как рассказал ИА «Все новости» директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев, предприятие по контракту занимается содержанием этого участка. После того как дождь размыл улицы, организация получила предписание от надзорных органов. По технологии сначала дорога засыпается крупным щебнем, а сверху — мелким. По словам руководителя, работы на объекте ещё не завершены, но не по вине дорожников.

«Про эту проблему мы знаем. Обычно мы засыпаем щебнем фракции 20–40, сверху ещё мелким щебнем расклинцовываем. Пока на производстве какой-то сбой, нет мелкого щебня, как только появится — заберём и расклинцуем», — отметил Игорь Васильев.