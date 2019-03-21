Защита Рауфа Арашукова просит восстановить его в должности сенатора

Защита обжаловала решение о временном отстранении от должности в Совете Федерации Рауфа Арашукова, арестованного по обвинению в убийствах, со ссылкой на адвоката Анну Ставицкую пишет РИА Новости.

Ранее Басманный суд отстранил Рауфа Арашукова от должности сенатора на время расследования. Решение было принято в соответствии с законом «О статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы», оно вызвано необходимостью провести беспристрастное разбирательство.

Напомним, 32-летний Рауф Арашуков был задержан 30 января во время заседания Совета Федерации. Его обвиняют в участии в ОПГ, а также в убийстве двух человек и давлении на свидетеля. Отца Рауля Арашукова обвиняют в хищениях газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей. По решению суда отец и сын Арашуковы арестованы.