Суд арестовал отца сенатора Рауфа Арашукова

Басманный суд Москвы отправил под арест на 2 месяца советника генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова — отца сенатора Рауфа Арашукова, задержанного по делу об организации преступного сообщества и хищении газа на 30 млрд рублей, пишет «Интерфакс».

«Суд постановил: избрать в отношении Арашукова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 марта 2019 года», — огласила решение судья Елена Ленская.

По мнению следствия, находясь на свободе, Арашуков-старший, не раз выезжая за границу и обладая достаточными финансовыми возможностями, может скрыться, а также, будучи лидером организованного преступного сообщества, может оказать давление на всех участников расследования.

В то же время защита и сам подозреваемый просили суд избрать ему в качестве меры пресечения залог или домашний арест.

«Я могу быть в Москве, могу в Петербурге, в Карачаево-Черкесии. У меня пятеро детей, десять внуков. Зачем меня арестовывать?» — обратился Арашуков к суду.

Напомним, советник генерального директора «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков был задержан 30 января в Петербурге по делу об организации преступного сообщества и хищении газа на 30 млрд рублей. В тот же день был задержан, а затем и арестован его сын сенатор Рауф Арашуков, который обвиняется в участии в преступном сообществе, убийстве и давлении на свидетеля. Отцу сенатора предъявлено обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и особо крупном мошенничестве. Сам Рауль Арашуков вины не признал, заявив в суде, что следователи начали «с самого лёгкого».

«Сына в чём-то подозревают, но я-то тут причём? Какое я имею к этому отношение?» — заявил Арашуков-старший.

Также по этому делу проходят ещё несколько руководителей газовой отрасли СКФО, включая двоюродного брата сенатора Руслана Арашукова, который также арестован. При этом прокуратура подчёркивает, что пока установлены не все участники преступного сообщества, созданного Рауфом Арашуковым и его отцом Раулем.