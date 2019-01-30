В Совете Федерации задержали сенатора от Карачаево-Черкесии

В зале заседаний Совета Федерации задержали сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и вывели из зала заседаний, со ссылкой на источник пишет ТАСС.

До этого пленарное заседание палаты неожиданно для журналистов перевели в закрытый режим, а на входах в зал встали охранники ФСО, отметил источник ТАСС. На заседании сенаторы разрешили задержать и обыскать Арашукова.

«Интерфакс» сообщил, что Совфед дал согласие на задержание Арашукова по делу об убийстве.

В Совфеде Арашуков с сентября 2016 года представляет правительство Карачаево-Черкесии, до этого он был депутатом Хабезского муниципального района республики и председателем этого собрания.

Осенью 2018 года РБК со ссылкой на источники сообщил, что Арашукова назвали заказчиком двух убийств в Карачаево-Черкесии — лидера общественного движения Аслана Жукова и помощника президента КЧР Фраля Шебзухова весной 2010 года. Показания на сенатора дали фигуранты уголовных дел об этих убийствах.