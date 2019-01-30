Задержан отец сенатора Рауфа Арашукова

Задержан Рауль Арашуков, отец сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, со ссылкой на собственный источник пишет «Интерфакс».

Отмечается, что Арашукова-старшего задержали в одном из офисов «Газпрома». По данным ТАСС, речь идёт об уголовном деле о хищении 10 миллиардов рублей. «Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее в среду Совет Федерации дал согласие на арест Рауфа Арашукова. В этот же день он был задержан в рамках дела об убийстве двух деятелей Карачаево-Черкесии в 2010 году — заместителя председателя общественного молодёжного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. По данным информированного источника, осенью 2018 года три фигуранта уголовного дела об убийстве Аслана Жукова дали показания о том, что это преступление организовал Арашуков.

Лидер молодёжного движения «Адыге-Хасэ» Жуков был убит в марте 2010 года несколькими выстрелами. По подозрению в совершении преступления был задержан Расул Аджиев, у которого, по версии обвинения, на тот момент сложилась конфликтная ситуация с Жуковым.

В 2012 году горсуд Черкесска признал Аджиева невиновным в убийстве, однако в августе 2018 года он явился в следственные органы и написал явку с повинной, настаивая на том, что именно он совершил убийство Жукова. В настоящее время следствие по делу об убийстве Жукова возобновлено.

Шебзухов был убит в мае 2010 года в Черкесске. По данным следствия, на чиновника напали трое неизвестных, избив его бейсбольными битами. Шебзухов, уклоняясь от ударов, попытался убежать, но был убит из огнестрельного оружия.

По делу об убийстве Шебзухова были осуждены четверо местных жителей — Магомет Джубуев, Алик Татаркулов, Назим Кущетеров и Султан Джанкезов, которым также вменялось покушение на убийство замглавы местного управления Федерального казначейства Натальи Нагорновой в 2008 году.