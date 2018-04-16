Защита обжаловала арест тушившего «Зимнюю вишню» пожарного

Защита начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина подала апелляционную жалобу на постановление о его аресте, со ссылкой на адвоката задержанного Елену Киселёву пишет РБК.

На сайте суда говорится, что «16 апреля Центральным районным судом Кемерова принята апелляционная жалоба адвоката в защиту интересов обвиняемого Генина». Киселёва высказала опасение, что «все эти действия [подача жалобы] бесперспективны ввиду сложившейся политической ситуации».

Напомним, 13 апреля Генин, который тушил пожар в ТЦ «Зимняя вишня», был арестован на два месяца.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта, его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребёнок. 28 марта стало известно, что кемеровчане подали жалобу в прокуратуру с просьбой проверить действия пожарных и спасателей. По данным следствия, пожарные не послушали совет очевидца и направились на помощь людям, находящимся в кинозале, дальним путём. В итоге, считают следователи, «было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей». Отмечается, что во время пожара Генин спас одного из посетителей ТЦ Михаила Трусова.

Cотрудники СК задержали Сергея Генина 11 апреля, ему было предъявлено обвинение по статье «Халатность». Спустя два дня суд отправил Генина под стражу. Арест пожарного вызвал широкий общественный резонанс. В интернете была размещена петиция в защиту Генина. На данный момент её подписали более 32 тысяч человек.