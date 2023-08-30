Запрет на использование музыкальных инструментов и право на столик для пассажиров с верхних полок. С 1 сентября на РЖД вступят в силу новые правила 

С 1 сентября на РЖД вступят в силу новые правила пассажирских перевозок, нововведения приняты в соответствии с приказом Минтранса от 5 октября 2022 года. О них рассказали в официальном новостном Telegram-канале компании.

Так, согласно положению, лица, отказавшиеся при входе на объекты пассажирской инфраструктуры проходить досмотр, не будут допускаться в здания вокзалов. Также в новых правилах содержится обширный перечень документов, удостоверяющих личность, по которым можно оформить проездной билет на поезд дальнего следования. Ранее такого перечня документов не было, лишь отдельные случаи были прописаны в нескольких федеральных законах.

Появится возможность купить билет на основании паспорта или свидетельства о рождении, у которого истёк срок действия, сделать это можно не позднее 90 дней. Пассажиры верхних полок смогут садиться за столик около нижней полки на время приёма пищи: на 30 минут утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 19:00 до 21:00, а также на 1 час в обед с 12:00 до 15:00.

Будут уточнены правила перевозки животных. Небольших собак без клетки или переноски придётся перевозить только по правилам для крупных собак, то есть на полу отдельного купе, где животное должно быть в наморднике, с поводком и под контролем владельца.

Вводится запрет на высадку из поезда безбилетного несовершеннолетнего пассажира в возрасте до 16 лет: контролёры или сотрудники поездной бригады будут обязаны передать его представителям полиции.

Помимо прочих ограничений, пассажирам запретят использовать музыкальные инструменты и средства звукоусиления. Исключением являются слуховые аппараты и наушники.

В соответствии с новыми правилами, кроме паспорта, военного билета, удостоверения и свидетельства о рождении для детей до 14 лет и иных документов, к ним будут относиться справка об освобождении из мест лишения свободы, ВНЖ иностранца или лица без гражданства, заключение об установлении личности иностранного гражданина или лица без гражданства, свидетельство о возвращении из стран СНГ, справка о следовании иностранного гражданина в посольство страны его гражданской принадлежности.

Также с 1 сентября пассажиры с инвалидностью должны будут информировать перевозчика о своей поездке и необходимой помощи не менее чем за 24 часа до отправления. Если пассажир приобретает билет себе и ребёнку до 10 лет в купе, то проездные документы на ребёнка будут оформляться только в купе родителя или сопровождающего. Ещё одним нововведением станет оформление безденежных и льготных проездных документов онлайн на поезда пригородного сообщения. Станет доступна оплата проезда с помощью бесконтактных смарт-карт, банковских карт или электронных устройств.

Теперь при оформлении билета в кассе пассажиру, обнаружившему ошибку, оформляется новый проездной документ без взимания сбора за переоформление.