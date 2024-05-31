Запихали в багажник, отвезли в лес и заставили извиняться на коленях. В Нижнем Тагиле задержана банда студентов-вымогателей (ВИДЕО)

Сыщики уголовного розыска МУ МВД России «Нижнетагильское» по подозрению в вымогательстве задержали 19-летнего учащегося одного из колледжей, который в компании приятелей вымогал деньги у 20-летнего местного жителя.

Потерпевший заявил полицейским, что ещё в конце марта, находясь в гостях у знакомой девушки, перебрал с алкоголем и повредил входную дверь в её квартире. В середине апреля к нему домой заявился малознакомый парень с друзьями и, сообщив о необходимости переговорить по этому поводу, настоятельно попросил сесть в машину. Компания отвезла молодого человека в лесной массив, где вымогатели потребовали возместить девушке причинённый ущерб в размере 30 тысяч рублей. При этом потерпевшего избили, нанеся удары по телу ногами и руками. После обещаний заплатить парня отпустили.

Спустя несколько дней компания снова заявилась к потерпевшему, напомнив о долге. Инициатор на этот раз потребовал не только заплатить девушке, но и передать ему такую же сумму. Для решения вопроса парню дали несколько дней.

«В полицию он обратился уже после третьего, самого неприятного визита вымогателей. Сначала ему назначили встречу в районе улицы Космонавтов. В указанном месте потерпевшего ждал всё тот же темноволосый парень, как всегда в компании приятелей. Он предложил продолжить разговор, после чего жертву поместили в багажник машины и долго катали по городу. Когда автомобиль остановился и парня вытащили, он понял, что находится в том же лесу, куда его возили в первый раз. На этот раз компания не ограничилась просто избиением. Давая понять, что не шутят, они поставили жертву на колени, заставили извиняться, записывая всё это на видео. После этого пострадавшего привезли в город и высадили из машины. Позже он обратился в медучреждение за помощью», — рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Получив сообщение о характере полученных травм жителем Тагилстроя, сотрудники полиции связались с потерпевшим и выяснили обстоятельства случившегося.

На место выехала следственно-оперативная группа, которая, тщательно осмотрев место происшествия, изъяла салфетку со следами крови, пневматические шарики, следы от протектора автомобиля.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска установили транспортные средства, на которых передвигались злоумышленники, и личности подозреваемых, а их оказалось около десятка. Незамедлительно были организованы мероприятия по их задержанию с привлечением бойцов ОМОНа Росгвардии. Всех доставили в полицию для разбирательства, а также изъяли для осмотра автомашины, в которых полицейские обнаружили биту, ножи, рукоятку от пневматического пистолета, а позже и сам пистолет.

Один из участников криминальных событий, 19-летний студент, признался, что случайно узнал от знакомого историю, как парень обидел девушку, и решил по-своему разобраться.

В ходе разбирательства сотрудники уголовного розыска изъяли видео, снятое задержанными во время передвижения по городу с жертвой в багажнике и непосредственно на месте последних событий.

По данному факту следственным подразделением МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство), которая предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. Фигурантом по уголовному делу проходит инициатор выбивания долга, судом ему избрана мера пресечения в виде ареста. Остальные участники пока имеют статус свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливается степень участия каждого в совершённом преступлении.