Замначальника конвертерного цеха ЕВРАЗ НТМК удостоен звания «Изобретатель года»

Накануне в Москве были подведены итоги конкурса фестиваля Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) «Наука и изобретения для жизни». Заявки на конкурс прислали более тысячи изобретателей из разных городов страны. Победителем в нём был признан заместитель начальника конвертерного цеха ЕВРАЗ НТМК Алексей Чиглинцев, чья новаторская идея принесла экономический эффект в полмиллиарда рублей. Награду победителю вручил заместитель председателя правительства Российской Федерации, председатель попечительского совета ВОИР Дмитрий Чернышенко.

«Достижение технологического суверенитета страны — одна из ключевых задач, которую поставил президент России Владимир Путин. Для её успешного решения нам нужны талантливые изобретатели, на поиск которых как раз направлен конкурс “Изобретатель года”. Организаторы с серьёзным размахом включились в работу “Десятилетия науки и технологий”, которое проводится по инициативе главы государства. В нашей стране всегда были Кулибины, но именно вы помогаете выводить таких талантов в свет и даёте возможность признания, коммерциализации и продвижения их изобретений», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Идея модернизации огнеупорных материалов родилась у Алексея Чиглинцева три года назад, за это время появилось семь изобретений, на которые он получил патенты.

«Помогали мне в этом коллеги по цеху, предприятию. Около 10 человек. Это специалисты лаборатории и специалисты цеха по технологии. Каждое новое изобретение проверяли опытным путём — прямо на предприятии в цехе», — рассказал Алексей Чиглинцев.

Напомним, в 2022 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на Международной выставке ИННОПРОМ-2022 вручил Алексею Чиглинцеву премию Черепановых за вклад в развитие научно-технического прогресса региона.