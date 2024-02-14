Замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин посетил единственную в регионе мойку цистерн для перевозки химсоставов и другие промплощадки Нижнего Тагила (ВИДЕО)

Накануне, 13 февраля, заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин посетил промышленные площадки в Нижнем Тагиле. В сопровождении гендиректора АО УК «Химпарк Тагил» Игоря Гердта и гендиректора ООО «Уралхимпласт — Хюттенес Альбертус» Евгения Бехтгольда чиновник осмотрел единственную в регионе обновлённую мойку цистерн для химической промышленности и цех по производству смол для литейной промышленности, пуск которого намечен в 2024 году. Журналистка АН «Между строк» побывала на этих объектах в ходе визита вице-губернатора.

«Все считают, что Нижний Тагил — это в первую очередь металлургия и машиностроение. На самом деле “Уралхимпласт” — это существенная часть города, его производственный потенциал, а также серьёзный работодатель с высоким уровнем заработной платы. Те инвестиционные проекты, которые компания реализует, в том числе с поддержкой правительства Свердловской области, позволяют модернизировать производство, сделать его более чистым и более привлекательным для сотрудников», — отметил Дмитрий Ионин.

В новом здании промывки цистерн будут обрабатывать танк-контейнеры, железнодорожные вагоны-цистерны и автомобильные цистерны. В этих конструкциях перевозят химические наливные грузы. Реконструкцией мойки занималась компания «Уралхимпласт».

Как рассказал гендиректор химпарка «Тагил» Игорь Гердт, на очищение автомобильной цистерны от остатков грузов требуется всего около 15 минут. Система подаёт в тару моющее средство и под давлением обрабатывает ёмкость изнутри. Далее цистерна пропаривается либо сушится — готовится для последующей заливки.

«На мойке действует технология разделения смывов. Всё, что не пригодно для обезвреживания, сливается в замкнутую ёмкость. Сливы утилизируются с помощью специализированной компании. В самом помещении создана мощнейшая система вентиляции. Воздух с мойки проходит сквозь газокаталитические фильтры, и на выходе он становится чище, чем на входе. В случае аварийной ситуации система безопасности срабатывает автоматически. Любые испарения исчезают через секунды», — отметил Игорь Гердт.

Реконструкция мойки заняла два года. Проект сопровождался Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области. При его поддержке компания «Уралхимпласт» первой на Среднем Урале получила льготный заём от Фонда моногородов. Объём инвестиций составил 221 млн рублей.

Ещё один крупный инвестиционный проект на территории химпарка «Тагил» реализует совместное российско-немецкое предприятие «Уралхимпласт — Хюттенес Альбертус». «Уралхимпласт» — один из крупнейших российских производителей синтетических смол. «Хюттенес Альбертус» — ведущий производитель химической продукции для литейной промышленности во всём мире. Компания работает на Урале более 10 лет. Совместное предприятие будет выпускать составы, с помощью которых создают формы для отливки металлических деталей. Эти компоненты востребованы в машиностроении и приборостроении. Запуск производства планируется в середине 2024 года.

«За это время мы реконструировали здание 1960 годов и построили новое четырёхэтажное, площадь которого — 600 квадратных метров. В нём расположен реакторный цех — сердце производства. Мы уже закупили всё оборудование и вышли на этап пусконаладочных работ», — сказал Евгений Бехтгольд.

Объём инвестиций в проект составил 3,2 млрд рублей. Планируется, что новый цех будет выпускать 26 тысяч тонн литейных связующих и 9 тысяч тонн новолачной смолы в год.

«Химпарк “Тагил” имеет большой инфраструктурный задел, но для поступательного развития необходимо задействовать существующую государственную поддержку. К счастью, в Свердловской области мы успешно применяем весь комплекс мер. Первым делом мы оказали помощь в аккредитации этого парка в Минпромторге России», — подчеркнул министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Инвестпроект компании «Уралхимпласт — Хюттенес Альбертус» включён в план мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности Минпромторга России. На его реализацию компания получила займы от Фонда развития промышленности и Группы ВЭБ.РФ.

«Химический парк Тагил» — специализированная площадка для химической промышленности, которая предоставляет резидентам возможность создать собственное химическое производство в максимально короткий срок и сократить первичные инвестиции в проект. Резиденты осуществляют свою деятельность в едином инфраструктурном комплексе, где созданы все условия для размещения предприятий высоких классов опасности. Индустриальный парк создан на базе компании «Уралхимпласт».

После «Химпарка Тагил» Дмитрий Ионин посетил производственные площадки компаний «РаСвет» и ПТК «ЭРДЕ ТУЛС».