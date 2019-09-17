Заместителем мэра Нижнего Тагила по строительству и горхозяйству назначен Егор Копысов

Место Владимира Юрченко на посту заместителя мэра Нижнего Тагила по строительству и горхозяйству занял экс-начальник управления ЖКХ Егор Копысов. Накануне, 16 сентября, глава города Владислав Пинаев подписал приказ о назначении Копысова на вакантную должность.

Егор Копысов ранее претендовал на кресло руководителя Горноуральского городского округа, но проиграл Дмитрию Летникову. Источники АН «Между строк» сообщали, что кандидатуру начальника управления ЖКХ лоббировал экс-мэр Сергей Носов. В 2016 году Копысов был замешан в серьёзном скандале. Тогда руководитель крупнейшей УК Нижнего Тагила обвинил мэрию в очернении компании из-за «коррупционных связей» с «дочкой» «Роснефти».

Известно, что Егор Копысов работал заместителем главы администрации Горноуральского округа по коммунальным вопросам, затем занял пост замглавы администрации Ленинского района Нижнего Тагила. На последней должности он работал до весны 2014 года, после чего влился в команду экс-мэра Сергея Носова и возглавил управление ЖКХ.

Напомним, должность заместителя главы города по строительству освободилась 20 августа, когда Владимир Юрченко написал заявление «в связи с выходом на пенсию». Этому предшествовал скандал с отстранением Юрченко от занимаемой должности в связи с проведением служебного расследования, касающегося конфликта интересов. Тогда Пинаев заподозрил, что ООО «Караван», которое строит многофункциональный стадион в Центре образования № 1, аффилировано с сыном заместителя мэра по строительству.