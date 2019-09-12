Источник: Заместителем мэра Нижнего Тагила по строительству и горхозяйству станет Егор Копысов

В ближайшее время на должность заместителя главы города по строительству и городскому хозяйству будет назначен Егор Копысов, сообщает источник АН «Между строк» в администрации. Сейчас чиновник возглавляет управление жилищного и коммунального хозяйства. Ожидается, что о назначении мэр Владислав Пинаев объявит завтра на аппаратном совещании.

«Пока приказа о назначении нет, поэтому говорить об этом преждевременно. Могу сказать, что кандидатура Егора Владимировича рассматривается на вакантную должность», — пояснила начальник пресс-службы мэрии Алла Жернакова.

Напомним, должность заместителя главы города по строительству освободилась 20 августа, когда Владимир Юрченко написал заявление «в связи с выходом на пенсию». Этому предшествовал скандал с отстранением Юрченко от занимаемой должности в связи с проведением служебного расследования, касающегося конфликта интересов. Тогда Пинаев заподозрил, что ООО «Караван», которое строит многофункциональный стадион в Центре образования № 1, аффилировано с сыном заместителя мэра по строительству.