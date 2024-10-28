Заместитель начальника МУ МВД «Нижнетагильское» уходит в отставку

Замначальника МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник Дмитрий Рублёв подал рапорт об отставке, сообщает Ura.ru со ссылкой на собственный источник. По словам собеседника редакции, причиной стал конфликт с одним из сослуживцев. Якобы ещё в июне Рублёв повздорил с начальником ОП № 17 Венером Гафаровым. Официально в тагильской полиции инцидент не подтвердили.

Место Рублёва может занять бывший начальник ОП № 17 Игорь Эркенов, отмечает издание.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» заявили, что не комментируют слухи, а обо всех изменениях и перестановках в руководстве Управления отдельно проинформируют общественность и СМИ.