«Закройте на хрен бизнес!» Долларовый миллиардер Игорь Рыбаков посоветовал предпринимателям из Нижнего Тагила обанкротиться и не унижаться перед властями

Известный долларовый миллиардер Игорь Рыбаков посоветовал владельцам акваклуба «Пингвинята» из Нижнего Тагила как можно скорее начать процесс банкротства. О семейном бизнесе Юлия и Максим Смирновы рассказали бизнесмену 10 апреля во время его прямого эфира с микро- и малыми предпринимателями из разных регионов России, чьи бизнесы понесли огромные потери из-за ситуации с коронавирусом и мирового кризиса.

«Наша организация работает три года. Мы совсем недавно открыли второй бассейн. Он только-только начинал раскачиваться, мы начали набирать новую клиентскую базу, устроили на работу новых сотрудников. И с марта у нас вполовину упал оборот. Ну и, сами понимаете, мы набрали очень много залоговых сумм, кредитов, назанимали у знакомых. Кредитов мы платим 150 тысяч рублей в месяц. Вообще, это социальное предпринимательство, а не бизнес, дело души, дело созидания», — рассказали Юлия и Максим Смирновы.

Тагильские предприниматели организовали и открыли бассейны в детских садах с номерами 105 и 199. Для этого они реконструировали муниципальные помещения, заменили коммуникации. Только в открытие бассейна в детском саду № 199 было вложено около 7 млн рублей. Сейчас акваклуб не работает, выручки нет.

«Откуда вы деньги берёте? Я вообще ничего не понимаю, что за предприниматели, ребята. Денег нет, выручки нет, платить нечем, а они ещё воду не слили до сих пор. Я правда в шоке!» — возмутился Игорь Рыбаков.

Максим Смирнов признался, что долгое время надеялся, через месяц-два ситуация изменится. Также он планировал встретиться с представителями мэрии и договориться о возвращении муниципалитету реконструированных объектов с условием возмещения вложенных в них средств. Ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев утвердил план первоочередных мер поддержки для малого и среднего бизнеса, а также некоммерческих организаций, которые оказались в зоне риска из-за угрозы распространения коронавируса. В нём предлагаются временные отсрочки по платежам за аренду муниципального имущества и земельных участков, но не их отмена.

Тагильский предприниматель уже разговаривал с одним из юристов. За организацию процедуры банкротства физлица он попросил 200 тысяч рублей. Игорь Рыбаков обратил внимание на то, что цена завышена, а предложивший её человек — спекулянт, и посоветовал поискать специалиста получше.

«Не бойтесь подвергнуться процедуре личного банкротства, — обратился Игорь Рыбаков к предпринимателям из Нижнего Тагила и других городов. — Это не потеря лица и достоинства, а их обретение. Потому что больше всего теряется достоинство, когда вы унижаетесь, просите поддержку у какого-то муниципалитета. Не у того, который приходит к вам с предложением сохранить рабочие места, говорит: “Вот деньги, пожалуйста”. А которого вы упрашиваете. Перестаньте терять свои лицо и достоинство. Закройте на хрен свой бизнес! Подвергните себя очищению, восстановите достоинство и живите дальше, сделайте новый бизнес. Очень многие малые и микропредприниматели почему-то считают, что банкротство — это не путь. Так вот запомните: для миллиона, а может, и для двух миллионов микробизнесменов и микропредпринимателей только это будет путь. И чем быстрее вы это сделаете, тем лучше, потому что вы попадёте под так называемую первую волну. А она будет проходить под покровительством В. В. (Владимира Владимировича Путина)».

В конце беседы с Юлией и Максимом Смирновыми бизнесмен попросил связаться с ним через некоторое время и рассказать о продолжении их истории.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».