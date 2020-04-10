Мэрия Нижнего Тагила попросила торговые центры отменить плату за аренду для пострадавших из-за коронавируса предпринимателей

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев утвердил план первоочередных мер поддержки для малого и среднего бизнеса, а также некоммерческих организаций, которые оказались в зоне риска из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте города, оно было подписано Пинаевым накануне, 9 апреля.

В документе отмечается, что торговым центрам рекомендовано снизить, отсрочить или отменить арендную плату для предпринимателей на время карантина. Муниципальным предприятиям посоветовали снизить платежи до фактически понесённых коммунальных и эксплуатационных затрат на период приостановки деятельности бизнеса и ещё трёх последующих месяцев. Предприниматели, которые купили муниципальное имущество, реализовав преимущественное право, смогут не выплачивать насчитанные фиксированные суммы до конца этого года.

До 1 октября в Нижнем Тагиле будет дешевле и проще установить нестационарные торговые объекты. Пени и штрафы за несвоевременное внесение платежей за аренду муниципального имущества не станут начислять до 30 ноября. Кроме того, до конца 2020 года в Нижнем Тагиле вводится мораторий на проверки субъектов среднего и малого бизнеса за исключением тех случаев, когда имеются риски для жизни и здоровья жителей города.

Субъектам среднего и малого бизнеса и НКО предоставляются отсрочки платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также по договорам аренды муниципальных земельных участков.

В первую очередь поддержка будет оказываться тем предпринимателям, которые занимаются развитием следующих направлений: авиа- и автоперевозки, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, дополнительное образование, проведение конференций и выставок, бытовые услуги (химчистки, парикмахерские, салоны красоты), кинотеатры, торговая недвижимость. Считается, что именно этот бизнес пострадал из-за распространения коронавируса и введения режима общей самоизоляции сильнее всего.

Для сохранения своего дела тагильчане могут обратиться в муниципальный и Свердловский областной фонды поддержки предпринимательства. В этих организациях им помогут получить антикризисные займы или реструктуризировать имеющиеся кредиты.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».