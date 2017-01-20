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20 Янв 2017 19:14 | Метки: Новости Нижнего Тагила

«Законность этой схемы под большим вопросом». Депутаты Нижнего Тагила уличили мэрию в сотнях миллионов рублей долга и умышленном уходе от налога на имущество

Администрация Нижнего Тагила задолжала сотни миллионов рублей по налогу на имущество и пытается уйти от дальнейшего увеличения долга с помощью сомнительной схемы, заявил спикер Нижнетагильской гордумы Александр Маслов на заседании комиссии по бюджету. Поводом для обвинения чиновников послужили результаты проверки Счётной палатой деятельности управления муниципального имущества за 2013-2015 годы. Точная сумма долга на заседании не озвучивалась.

В течение трёх последних лет мэрия передаёт имущество различным организациям в безвозмездное пользование с единственной целью  чтобы долг не рос дальше, уверен Маслов. При такой сделке получателю не нужно платить за аренду объекта, однако к нему переходят обязанности по погашению налога на имущество.

«Счётная палата утверждает, что, согласно ФЗ, имущество нужно передавать всё-таки в оперативное управление, – подчеркнул Александр Маслов. – Не для того ли в безвозмездное пользование передаётся, чтобы налог на имущество не платить? Да? Вот где собака-то порылась! А мы ведь уже не первый раз говорим о том, что у нас город налог на имущество не платит. Задолженность – сотни миллионов рублей. В имуществе города сейчас ФОК, стоимость которого достаточно большая. И вот чтобы не платить налог на имущество, в мэрии применяется эта схема. Её законность под большим вопросом!»

По данным председателя Счётной палаты Валерия Платунова, в этой схеме многие договоры чиновники заключают с организациями, не предоставившими им учредительные документы, банковские реквизиты или другие необходимые для совершения сделок данные. Особое внимание Платунов обратил на то, что некоторые здания после передачи их в безвозмездное пользование никем не используются из-за своего плохого состояния.

«Это не арендаторы виноваты, у нас действительно есть такие помещения, которые сейчас находятся в ненадлежащем виде, – призналась начальник управления муниципального имущества Марина Михайлова.  Хотелось бы отметить, что Володарского, 7 мы отдали общественной организации глухих. Они пытались найти спонсора, но дело до ремонта так и не дошло, поэтому здание сейчас не используется. Предоставить другое помещение мы им, к сожалению, не можем. Часть других помещений у нас сейчас в стадии ремонта».

Результаты проверки Счётная палата направила в Нижнетагильскую гордуму, главе города Сергею Носову и в прокуратуру Ленинского района.

Агентство новостей «Между строк»

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«Законность этой схемы под большим вопросом». Депутаты Нижнего Тагила уличили мэрию в сотнях миллионов рублей долга и умышленном уходе от налога на имущество «Законность этой схемы под большим вопросом». Депутаты Нижнего Тагила уличили мэрию в сотнях миллионов рублей долга и умышленном уходе от налога на имущество
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