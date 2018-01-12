Закон о признании людей иностранными агентами прошёл первое чтение

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который позволит признавать СМИ — иностранными агентами физических лиц, сообщается на сайте парламента. За документ проголосовали 333 депутата, против — один, ещё один депутат воздержался.

По словам соавтора закона вице-спикера Госдумы Петра Толстого, иностранные агенты обязаны будут маркировать свои сообщения, пометки должны будут появляться в том числе при распространении сообщений на других сайтах и в соцсетях. По мнению Толстого, пользователи сами должны будут указывать, что они публикуют у себя сообщения иностранных агентов.

«Хочу сразу пресечь возможные спекуляции на теме ограничения свободы слова. В этом законе нет ни слова о какой бы то ни было цензуре в любом её проявлении, поскольку никак не затрагивается содержание, контент сообщений», — заявил Толстой.

Одобренный законопроект является уже вторым документом, который принимается в России для признания СМИ иностранными агентами. Такой статус уже получили десять изданий, связанных с «Голосом Америки» и «Радио Свобода».

По новому законопроекту одновременно СМИ и иностранным агентом можно будет объявить любого человека, который распространяет информацию и при этом получает деньги из любого зарубежного источника. Толстой уточнял, что речь идёт в том числе о блогерах. Российские законы были приняты после того, как в США признали иностранным агентом телеканал RT.