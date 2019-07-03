Закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям подписал Владимир Путин

Президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении многодетным семьям компенсации расходов на обслуживание ипотечного кредита. 3 июля документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Воспользоваться льготой смогут семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети. На господдержку могут рассчитывать только заёмщики, чьи дети являются гражданами РФ. Субсидия не будет выдаваться гражданам лишённым родительских прав. Компенсация будет предоставляться однократно.

Максимальный размер ипотечной компенсации составит 450 тысяч рублей, эти деньги можно будет использовать в счёт погашения суммы кредитной задолженности. Если сумма основного долга меньше 450 тысяч, то оставшиеся средства будут направлены на погашение процентов.