Задержанный в Екатеринбурге подозреваемый в убийстве девушек на Уктусе дал признательные показания (ВИДЕО)

В Екатеринбурге 9 декабря был задержан подозреваемый в убийстве девушек на Уктусе, которое произошло в августе 2018 года. Им оказался 34-летний местный житель Алексей Александров. 10 декабря мужчина сознался в совершении преступления. Он также подтвердил версию следствия, что жертвы были выбраны спонтанно.

«Неопровержимые улики, собранные в ходе следствия, а также проведённое старшим экспертом отдела криминалистики областного СК России психофизиологическое исследование при помощи “полиграфа” позволили получить от подозреваемого признание об обстоятельствах убийства девушек», — цитирует Znak.com первое официальное заявлении СКР после задержания подозреваемого.

В ближайшее время Александрову будет предъявлено обвинение в убийстве двух лиц. В спецоперации по задержанию подозреваемого были задействованы сотрудники «убойного отдела» управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области при участии сыщиков ГУУР МВД России и при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии.

«Коренной, ранее не судимый житель Екатеринбурга в тот момент направлялся на работу на один из местных заводов. Брали его, когда он выходил из подъезда дома, где проживает с супругой и трёхлетним сыном. Принимали жёстко, поэтому сопротивление оказать не успел», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он также пояснил, что на Александрова удалось выйти благодаря информации, что некий мужчина приобрёл составляющие части к пневматической винтовке калибра 6,35. Данный тип оружия совпал с тем, из которого убили женщин.

По предварительным данным, подозреваемый месяц вёл тщательную подготовку к убийству. При этом для него не имело значения, кто будет жертвой. Он ездил к месту будущей расправы на велосипеде, также снимал место преступления при помощи квадрокоптера и испытывал там оружие.

Сейчас Александрова проверяют на причастность к иным тяжким и особо тяжким преступлениям, совершенным ранее в регионе. При обыске в его квартире полицейские обнаружили и изъяли «многочисленные составные части оружия, в том числе компоненты пневматического оружия, которые могли быть использованы при совершении преступления».

Напомним, расстрелянных Ксению Солтанову и Наталью Кузнецову нашли утром 26 августа проходившие мимо грибники. Ксения была мертва, Наталью с травмой головы увезли в больницу, где она скончалась через несколько дней.