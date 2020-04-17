Задержанным в полицейской форме в Москве оказался Пётр Верзилов

В Москве задержали участника группы Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова в полицейской форме, пишет «МВД Медиа». В новости на сайте не раскрывается личность задержанного, но источник ТАСС подтвердил, что это он.

В сюжете, опубликованном на YouTube с комментарием о задержании, можно узнать активиста.

Верзилова задержали во время патрулирования территории: полицейские установили, что он нарушил режим самоизоляции и находился более чем в 500 метрах от дома. В отношении задержанного составили административный протокол по двум статьям: «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов» и «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности».

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