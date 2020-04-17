В Москве задержали жителя, который переоделся в полицейского, чтобы выйти из дома

В центре Москвы полицейские задержали мужчину, которые переоделся в форму сотрудника полиции и нарушил режим самоизоляции, пишет ТАСС.

32-летний мужчина был задержан в Хохловском переулке, в момент задержания он находился более чем в 500 метрах от своего дома, вопреки требованиям режима самоизоляции.

Руководитель пресс-службы главка столичной полиции Владимир Васенин рассказал, что на нарушителя составлены административные протоколы за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия и символикой правоохранительных органов и нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы.

Режим самоизоляции действует на территории всех регионов России в связи с пандемией коронавируса. По последним данным, количество заболевших в целом по стране составляет более 32 тысяч человек. За последние сутки в РФ зафиксировано более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

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